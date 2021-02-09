عاجل.. الاجتماع الوطني الفلسطيني يؤكد على معالجة إفرازات الانقسام

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:37 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
أكد اجتماع الحوار الوطني الفلسطيني، على معالجة إفرازات الانقسام بكل جوانبه الإنسانية والاجتماعية والوظيفية والقانونية.


وأسفر اجتماع الحوار الوطني الفلسطيني، عن الاتفاق على إجراء انتخابات المجلس التشريعي، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

كما أسفر عن الاتفاق على تشكيل محكمة قضايا بالتوافق من قضاة من القدس وللضفة الغربية وقطاع غزة، وأسفر عن الاتفاق على أن تتولى الشرطة الفلسطينية دون غيرها تأمين مقار الانتخابات.

وتم الاتفاق على إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية، وضمان الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباع، وضمان حماية الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعدم تدخلها في الانتخابات أو الدعاية لأي طرف سياسي.

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