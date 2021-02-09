موسيماني يشعل غضب الأهلي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:34 م
بوابة الفجر
تسود حالة من الغضب داخل جهاز الكرة بالنادي الأهلي بسبب عدم استقرار المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق على التشكيل الأساسي للمارد الأحمر.

وصرح مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، هناك عدم اقتناع بسبب تغييرات في التشكيل يقوم بها موسيماني، في المباريات الماضية في جميع المسابقات.

وأوضح المصدر: ستقوم لجنة الكرة بالنادي بعقد مع موسيماني، بعد العودة من قطر، للتعرف على وجهة نظره بشأن بعض الأمور الفنية.

ويتواجد الأهلي في قطر حيث يخوض بطولة كأس العالم للأندية، وتأهل للعب على الميدالية البرونزية أمام بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل.

وكان المارد الأحمر خسر اول امس الإثنين أمام بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا، بهدفين نظيفين في نصف نهائي مونديال الأندية.

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