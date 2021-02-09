محلل اقتصادي: مصر تتجه نحو الاقتصاد الأخضر وبلجيكا تمتلك استثمارات كبيرة بالقاهرة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:06 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
أشاد محمد نجم، المحلل الاقتصادي، بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع شركة "ديمي" البلجيكية لأعمال التكريك.

وقال نجم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد" أن استثمارات بلجيكا في مصر كبيرة جدا، حيث تتعاون مصر مع إحدى الشركات بمشروع تطوير وتحديث ميناء أبو قير البحري.

وأوضح المحلل الاقتصادي أن مصر تتجه إلى الاهتمام بمشروعات الطاقة المتجددة خلال الفترة الأخيرة، معلقا: "مصر تصدر صورة باتجاهها نحو الاقتصاد الأخضر وهو ما تبرزه مبادرة تحول السيارات نحو الغاز الطبيعي، ومشروع بنبان".

وأكمل أنهلا يوجد أي تعارض بين مفهوم الدولة الاقتصادية، والاعتماد على الاقتصاد الأخضر".

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الرئيس السيسي الاستثمارات البلجكية الاستثمارات الاجنبية

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