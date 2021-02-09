لتطوير قرى الريف وبحيرة البردويل.. نشاط مكثف للرئيس السيسي على مدار اليوم

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اجتماعات ولقاءات عدة، أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، لمتابعة عدد من المشروعات التي تشهدها مصر، وخطط التنمية والإصلاح، وعلى رأسها المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية، وتطوير وتنمية بحيرة البردويل بمحافظة شمال سيناء، إلى جانب لقائه بالرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات البلجيكية.







لقاء السيسي ورؤساء الشركات البلجيكية



فى مستهل يومه، استقبل الرئيس السيسي الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات البلجيكية، وهم شركة "ديمي" لأعمال التكريك، وشركة ميناء "أنتويرب"، وشركة "فلوكسي".



جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، وفرنسوا كورنيه، سفير مملكة بلجيكا بالقاهرة.



تناول اللقاء بحث آفاق التعاون مع تحالف تلك الشركات البلجيكية للاستثمار في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر لتوليد الطاقة.



وأكد الرئيس حرص مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في إطار الالتزام بالأهداف العالمية لحماية البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري، فضلا عن العمل على استغلال الموارد الطبيعية المتنوعة التي تتمتع بها مصر في هذا المجال على أفضل نحو، لصالح استخدامات التنمية، وكذلك في الصناعات الثقيلة كثيفة الاستهلاك للطاقة.



من جانبهم، أعرب أعضاء تحالف الشركات البلجيكية عن تشرفهم بلقاء الرئيس السيسي، مؤكدين الاهتمام البالغ لأوروبا بالتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر ونقله وتخزينه ضمن جهود إزالة وتقليص نسبة الكربون في الهواء، وحرصهم على التعاون مع مصر في هذا المجال لما تتمتع به من خصائص ومقومات طبيعية مثالية لإنجاح هذا التوجه، والمناخ الاستثماري والتنموي المواتي الذي تحظى به مصر حاليا برعاية شخصية من الرئيس، مع الإشارة إلى الفوائد المتعددة التي ستعود على مصر في هذا الإطار، بالإضافة إلى نقل المعرفة وتدريب الكوادر وتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز حركة الموانئ والنفاذ الاستراتيجي إلى سوق الطاقة الأوروبية.







تطوير وتنمية بحيرة البردويل



وعقد الرئيس اجتماعا مع لوك لويس، الرئيس التنفيذي لشركة "ديمي" البلجيكية لأعمال التكريك، وعددا من كبار المسئولين بالشركة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية.



تناول الاجتماع متابعة تطوير وتنمية بحيرة البردويل بشمال سيناء.



وأكد الرئيس الأهمية التي توليها الدولة تجاه المشروع القومى للتنمية الشاملة لبحيرة البردويل، وذلك في اطار المخطط العام للدولة الهادف لتطوير جميع البحيرات المصرية واستعادة وضعها الطبيعي السابق، وأخذا في الاعتبار تكامل تطوير بحيرة البردويل مع استراتيجية تنمية سيناء، ولما لهذا لتطوير من مردود بيئي واقتصادى واجتماعى وغذائي بزيادة إنتاج الثروة السمكية بها، فضلا عن توفير فرص العمل المباشرة وغير مباشرة.



من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة "ديمي" عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي، مؤكدا تطلع الشركة للتعاون مع مصر في تطوير بحيرة البردويل، أخذا في الاعتبار النتائج المنتظرة لهذا المشروع بالنظر إلى الموقع الفريد لبحيرة البردويل على البحر المتوسط وما تمتاز به من ثروة سمكية ذات جودة عالية، إلى جانب المردود الإيجابي على تنمية منطقة شمال سيناء، وتوفير فرص العمل، وإعادة التوازن البيئي للبحيرة، وتحسين نوع وجودة المياه، وتحقيق الأمن الغذائي.







تطوير قرى الريف المصري



وعقد الرئيس السيسي اجتماعا آخر مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.



وخلال الاجتماع، تابع الرئيس مستجدات الموقف التنفيذي الحالي للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية.



ووجه الرئيس بزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي في إطار مكونات المشروع من خلال الشركات والمصانع الوطنية.



كما اطلع الرئيس كذلك على ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، والتي ستتضمن زيادة بند الاستثمارات الحكومية التي تقوم بها الدولة.