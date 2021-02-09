راغب علامة يهنئ الإمارات عقب وصول مسبار الأمل إلى مداره

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:19 م
بوابة الفجر
مي مرسي
هنأ الفنان راغب علامة الشعب الإماراتي لوصول مسبار الأمل إلى مداره حول كوكب المريخ وذلك من خلال تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب "علامة" قائلا: "مبروك مبروووك وألف مبروك، نجاح مسبار الأمل فى دخول مدار الكوكب الأحمر ودخول الإمارات العربية المتحدة التاريخ، كأول دولة عربية تصل إلى هذه المكانة العالمية، ألف مبروك للإمارات وحكّامها وشعبها هذا الإنجاز العظيم".

ونجح مسبار الأمل الإماراتى، منذ قليل، فى الوصول إلى مداره حول كوكب المريخ والمعروف باسم الكوكب الأحمر، واستمرت مرحلة دخول منطقة الالتقاط حوالى 27 دقيقة.

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