استشاري: الكرش بداية للإصابة بالأمراض المرتبطة بالسمنة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:34 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور خالد غزالي، استشاري النبتات الطبية، والممثل الخاص بمنظومة خبيرة التغذية دعاء سهيل، إن البعض يعتقد بانت خفض الوزن يكون من خلال الرحمان، وهذا الامر غير صحيح، مشيرًا إلى أن الشخص من الممكن أن يتناول ما يريده بدون أي حرمان، ويتناول بعض النبتات الطبية التي تؤدي غلى عدم امتصاص الجسم بعض الدهون والنشويات

وتابع "غزالي" خلال حوارها مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن هناك 25 نوعًا من الكورسات تصلح لخفض الوزن، وكل كورس يصلح لفئة معينة، مضيفة أن هناك كورس يحتوي على خلاصة الشاي الأخضر يساعد جدًا على خفض الوزن.

وأضاف أن الكرش بداية للإصابة بالكثير من الامراض المرتبطة بالسمنة، معقبًا: " لو وزني متناسق وعندي كرش لام أخاف جدًا".

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