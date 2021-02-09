عاجل.. أهم مخرجات اجتماع الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة

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أسفر اجتماع الحوار الوطني الفلسطيني، عن الاتفاق على إجراء انتخابات المجلس التشريعي، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.



كما أسفر عن الاتفاق على تشكيل محكمة قضايا بالتوافق من قضاة من القدس وللضفة الغربية وقطاع غزة، وأسفر عن الاتفاق على أن تتولى الشرطة الفلسطينية دون غيرها تأمين مقار الانتخابات.



وتم الاتفاق على إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية، وضمان الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباع، وضمان حماية الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعدم تدخلها في الانتخابات أو الدعاية لأي طرف سياسي.

