عميد معهد القلب السابق: فيروس كورونا مرض أوعية دموية (فيديو)

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قال الدكتور جمال شعبان، عميد المعهد القومي للقلب سابقًا، إن فيروس كورونا مرض أوعية دموية، ولذلك بعض المتماثلين للشفاء من هذا المرض يشتكون من سرعة ضرب القلب أو وجع في الصدر، مشيرًا إلى أن الأوعية الدموية شجرة متفرعة في الجسم كله، وليس القلب فقط.



ولفت "شعبان"، خلال حواره مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية"cbc"، مساء الثلاثاء، إلى أن كورونا قد تؤدي إلى جلطة في الشريان التاجي أو شرايين الكبد أو الأوعية الطرفية، أو جلطة في القلب، او حتى التهاب في الشرايين التاجية للأطفال، ولذلك فيروس كورونا هو مرض أوعية دموية ومرض تجلطات.



وأضاف أن الأطباء هم أكثر ناس استشهدوا في أزمة كورونا ووصل عدد الذين استشهدوا منهم 330 طبيب، خلاف من استشهدوا من طاقم التمريض.

