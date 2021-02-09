ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة الرابعة العشرين

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:27 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
ينفرد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول بصدارة هدافي بطولة الدوري الممتاز بعد مرور 23 جولة.


وفيما يلي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:


1- محمد صلاح 16 هدف
2- برونو فرنانديز 13 هدف
3- دومينيك كالفيرت ليوين 13 هدف
4- سون هيونج مين 13 هدف
5- هاري كين 13 هدف
6- باتريك بامفورد 12 هدف
7- جيمي فاردي 11 هدف
8- أولي واتكينيز 10 أهداف
9- كاليوم ويلسون 10 أهداف
10 – ويلفيرد زاها 9 أهداف

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