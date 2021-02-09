أستاذ القلب يزف بشرة سارة بشأن انحسار الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

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قال الدكتور جمال شعبان، عميد المعهد القومي للقلب سابقًا، إن تقوية الجهاز المناعي يكون من خلال تناول غذاء صحي، وممارسة الرياضة، والبعد عن التدخين، وعدم تناول الكحوليات، والسلام النفسي.



ولفت "شعبان"، خلال حواره مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية"cbc"، مساء الثلاثاء، أن فيروس كورونا هو مرض أوعية دموية وإذا ادى لجلطة في الشريان التاجي، فقد يؤدي إلى سكتة مفاجئة، أو اختلال كهربائي وأزمة قلبية، وأحيانًا قد يؤدي إلى اضطراب في عضلة القلب، مشيرًا إلى أن مريض القلب هو الأكثر عرضة لمضاعفات فيروس كورونا.



وأوضح أن الموجة الثانية من فيروس كورونا بفضل الله بدأت تنحصر، ولكن ما زالت هناك إصابات تحدث يوميًا، وبإذن الله لن تحدث موجة ثالثة، معقبًا: "احنا مش عارفين مين المستهدف من فيروس كورونا، ولكن من يعاني من الضغط والسكر، عليه أن لا يخرج من المنزل إلا للظروف القصوى، وعليه أن يلزم بيته".

