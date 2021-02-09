أحمد موسى: الإمارات تدخل التاريخ بمسبار الأمل "إنجاز عربي كبير" (فيديو)

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:28 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
هنأ الإعلامي أحمد موسى، دولة الإمارات العربية المتحدة على نجاحها في إطلاق مسبار الأمل لكوكب المريخ، مساء اليوم، مردفًا: "الإمارات من النهاردة موجودة على المريخ ودخلت التاريخ بمسبار الأمل".

وتابع موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الهدف من المسبار، معرفة المناخ على كوكب المريخ ورصد كل ما يحدث هناك وتقديم هذه المعلومات للجهات العلمية التي تفيد العالم، مؤكدا:"المسبار يرسل معلومات كل أسبوعين عن الكوكب الأحمر".

وأضاف موسى أن مسار الإمارات إنجاز عربي كبير حيث تعد الإمارات خامس دولة عالمية يصل مسبارها للمريخ، موضحا أنه إنجاز علمي مذهل وكانت هناك حالة قلق ومخاوف من تعرض المسبار للتعطل ولكنه وصل بعد تأخر قليل.

وأكمل موسى: "مبروك للشيخان محمد بن راشد ومحمد بن زايد"، متابعًا: "الصين خلال اليومين المقبلين تطلق مسبارًا وتتبعها بأسبوعين الولايات المتحدة".

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