توكتوك الخير.. سائق يوصل غير القادرين مجانًا: "مش عاوز غير دعاء الناس" (فيديو)

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كشفت الإعلامية عزة مصطفى قصة سائق توكتوك، يدعى محمد حمدي أطلق مبادرة توكتوك الخير، يقدم الخدمة مجانًا لغير القادرين حيث إنه كتب ورقة وعلقها على ظهر التوكتوك جاء فيها "التوصيل مجانا لغير القادرين".



وتابعت خلال تقديم برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن التكافل سمة مصرية أصيلة، مردفة: "الفكرة عجبتني وربنا يبارك لصاحبها" موضحة، أن صاحب التوكتوك لم يعترض على ما يقوم به السائق.



واقترحت عزة مصطفى أن يكون هناك مبادرة تحمل هذه المعنى وتحت اسم مجانا لغير القادرين، مردفة: "تخيل لو كل صاحب توكتوك عمل كده شوف عدد الناس التي سوف تستفيد منها"، مستكملة "لما لا يترك كل واحد مبلغ من المال في المحل أو المقهى ويبلغ صاحب المكان أنها لغير القادرين".



ومن جانبه قال صاحب المبادرة، "يكفيني الدعوة من الناس، وعاوز أغير مفهوم الناس عن التوكتوك"، متابعًا "أخويا مات وهو نازل القبر لم يكن يحتاج لمال أو أكل وإنما لا يحتاج إلا الدعوات الصادقة ولذا أنا عاوز أجمع دعوات ليا في الدنيا".

