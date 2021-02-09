غضب في برشلونة قبل مواجهة باريس سان جيرمان

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني يعيش حالة من الغضب قبل مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بسبب مستقبل نجم وقائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي.





وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن مسألة ارتباط ميسي بباريس سان جيرمان كانت منتشرة في الأشهر الماضية مما جعل برشلونة يعرب عن استيائه من التعليقات المستمرة القادمة من العاصمة الفرنسية حول مستقبل البرغوث الأرجنتيني.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه حدثت إثارة جديدة لبرشلونة قبل أسبوع واحد فقط من مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا ، حيث نشرت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية غلافًا يحمل صورة ميسي بقميص باريس سان جيرمان مما أضاف المزيد من الوقود إلى النار.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن عدد المجلة الفرنسية تضمن تقريرًا يتضمن آراء العديد من الخبراء حول كيفية ملائمة ميسي لأسلوب اللعب في باريس سان جيرمان.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي ولاعبوه آنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس ونيمار كانوا قد تحدثوا في الأسابيع الأخيرة عن وصول ميسي المحتمل إلى الفريق الباريسي.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن هذا تسبب في تصريحات غاضبة من الهولندي رونالد كومان المدير الفني للبرسا الذي قال:"إنه أمر غير محترم, يتحدثون كثيرا ميسي, إنه لاعب في برشلونة ولدينا مباراة ضدهم."





ولفتت الصحيفة الإسبانية أن ميسي نفسه سئم من التكهنات المستمرة حول مستقبله وأنه حتى الآن لم يتخذ أي قرار بشأن النادي الذي سيلعب له في الموسم المقبل.



