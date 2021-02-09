وزيرة البيئة: قرية صفط تراب تجربة رائدة لنموذج القرية المصرية المتوافقة بيئياً

Advertisements

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرًا حول جهود وزارة البيئة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك أمام لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة السيد النائب محمد كمال مرعى حيث أكدت فؤاد خلال التقرير على أن وزارة البيئة تقوم بتقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم دعم شركات إنتاج الفحم النباتى وتم وضع كافة الإشتراطات والضوابط البيئية لتوفيق أوضاع مكامير الفحم النباتى فى أماكنها الحالية.



وتابعت وزيرة البيئة بأنه تم تطوير آليه تمويلية لتلك الشركات من خلال بروتوكول تعاون بين وزارتى البيئة والتنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر عن طريق أتاحة قروض ميسرة بمنحة 20٪ مقدمة من وزارة البيئة لمساعدة أصحاب المكامير على تطويرها، حيث تم تقديم التمويل لعدد 17 مستثمر بإجمالى حوالى 6 مليون جنيه.



وأوضحت فؤاد خلال التقرير المشروعات التى تدعمها وزارة البيئة أيضًا والقائمة على الإستفادة من الموارد الطبيعية كزراعة الأسطح بالمنتجات الغذائية والعلف وإنبات عيش الغراب وهى مشروعات لا تحتاج لجهد أو أموال كثيرة، وأستعرضت وزيرة البيئة أيضًا باقى المشروعات التى تدعمها الوزارة كمشروعات تجفيف الخضروات والفاكهة والمشروعات القائمة على تدوير المخلفات بأنواعها كإنتاج الكمبوست والصابون وصناعة القهوة من نواة التمر وإستغلال مخلفات مصانع الأقمشة بالإضافة إلى مخلفات العمليات الصناعية.



وأشارت فؤاد أيضًا إلى أن مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة التابعة لوزارة البيئة تقوم بتقديم الدعم للسيدات فى الريف لإنشاء وحدات البيوجاز لإنتاج الوقود الحيوى، كما أنه تم تنفيذ فكرة البيوجاز فى حديقة الحيوان لإنتاج 100 كيلو وات، وتم انشاء برنامج مع اتحاد الصناعات لإنشاء عدد من الشركات لمشروع البيوجاز.



وتابعت وزيرة البيئة موضحة ما تقوم به وزارة البيئة لدعم السيدات، حيث تم عمل برنامج للسيدات لتصليح الحنفيات، وبالفعل أستطاعت المرأة أن تثبت كفاءتها فى هذا المجال، وذلك فى إطار تعظيم الاستفادة من الطاقات والموارد البشرية، خاصة وأن وزارة البيئة مسؤولة عن التنسيق والتخطيط ومنح نماذج تجريبية.



وتطرقت وزيرة البيئة أيضًا خلال الجلسة إلى قيام وزارة البيئة بدعم الشباب من خلال برنامج "تروس " لتنمية وتطوير أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة الذى يقوم بتشجيع الشباب على تنفيذ مشروعات فى مجال الفرز والجمع والتدوير، مشيرةً إلى قيام الوزارة بتقديم الأدوات والإستشارات اللازمة لتطوير خطط النمو وتنفيذها فى أنشطتها اليومية، كما يعمل البرنامج على تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق الاستراتيجية والحصول على تمويل.



كما أشارت فؤاد إلى حرص وزارة البيئة على تأهيل الخبراء لتنمية أعمال الشركات التى تعمل فى قطاع إدارة المخلفات من خلال برنامج "تأهيل المستشارين لتنمية أعمال الشركات" وهو برنامج مكثف مدته 5 أسابيع.



وأوضحت وزيرة البيئة أيضًا للجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الوزارة تسعى لتحسين الظروف البيئية للقرى المصرية فضمن أنشطة حملة إتحضر للأخضر لنشر الوعى البيئى وفى إطار مبادرة حياة كريمة تم أختيار قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة، لتكون بداية لنموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا وتسعى وزارة البيئة جاهدة إلى تشجيع الشباب بالقري المصرية والمتطوعين لتطوير قراهم وإلى نشر فكر الإستدامة البيئية علي أرض الواقع، للمساهمة فى تحقيق مصر أهدافها من تحسين البيئة المحيطة والظروف المعيشية للمواطن المصري.



و أشارت فؤاد خلال الجلسة إلى أن الوزارة تعمل مع وزارة المالية فى الوقت الراهن على تطبيق الحوافز الخضراء، وهى فكرة قائمة على أن من يستورد معدات ستحقق كفاءة فى استخدام المياه على سبيل المثال - سيكون له حوافز، سواء على المعدات التى يستوردها أو المنتجات التى يصدرها، شريطة التوافق البيئى، وذلك من خلال دمج معايير الاستدامة البيئية،حيث قررت الحكومة أن تكون 50% من معايير الخطة للدولة تتوافق مع المعايير البيئية، لدمج البعد البيئى فى مشروعات الوزارات الأخرى، حتى تصل 50% من مشروعات الوزارات المختلفة لمشروعات خضراء خلال الفترة المقبلة، وهذا ما يطلق عليه فكرة الاستدامة ".



وقد أشاد عدد من نواب لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب بالعرض الذى قدمته وزيرة البيئة، وأكد السيد النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة أن ما عرضته وزيرة البيئة يزيد الشعور بالانتماء لدى المواطنين مطالبًا بضرورة وضع خريطة للمشروعات الصغيرة بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، على أن يكون هناك تنسيق وتكامل بين الوزارة والجهاز، كما طالبت النائبة رحاب موسى الوزارة برعاية المشروعات الصغيرة المكملة مثل المشروعات التي تعتمد علي استخدام الخشب في محافظات تصنيع الأثاث، وأوصت بضرورة عرض الخريطة الاستثمارية لإدارة المخلفات الزراعية في مصر، وأقترحت النائبة مارسيل سمير بأن يتم تعظيم دور وزارة البيئة والترويج الدولي لسفراء الاستدامة وإتاحة كافة الدراسات والتقارير علي موقع الخاص بوزارة البيئة.