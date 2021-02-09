عاجل.. مصر تدعو الفصائل الفلسطينية ولجنة الانتخابات إلى عقد اجتماع بالقاهرة في مارس المقبل

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:08 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
وجهت الفصائل الفلسطينية الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه ورعاية للحوار الوطني الفلسطيني وذلك في أعقاب انتهاء أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة بالتوصل لاتفاق حول الشراكة الوطنية والانتخابات العامة.

ودعت مصر الفصائل الفلسطينية ورئاسة المجلس الوطني لمنظمة التحرير ولجنة الانتخابات إلى عقد اجتماع بالبلاد في مارس المقبل، حيث وجه الرئيس السيسي بفتح منفذ رفح ودعم مواطني قطاع غزة حسبما جاء خلال خبر عاجل على فضائية "الحياة".

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