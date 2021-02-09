"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:16 م
بوابة الفجر
يارا أحمد



خضعت الفنانة حورية فرغلى، للعملية الجراحية الأولى في ولاية "شيكاغو" الأمريكة ، و خرجت منذ لحظات من غرفة العمليات بعد أن استغرقت العملية الأولى 10 ساعات كاملة، حيث دخلت حورية العمليات في الساعة الرابعة والنصف فجرا، حتى الساعة السادسة مساء.

وجاءت العملية الجراحية عبارة عن، استئصال قطعة من قفصها الصدرى، بالإضافة إلى إستقطاع مجموعة من الخلايا الجذعية من الدهون الموجودة في الجسم، كما طلب الطبيب أن تجرى 20 جلسة أكسجين، حتى تخضع للعملية الجراحية التالية.

وكان قد أكد الطبيب الأمريكى لحورية فرغلى فور وصولها إلى أمركيا بعد لقائه بها، أنه سيجرى 3 عمليات جراحية مباشرة، حيث ستجرى أولى العمليات وهى استئصال عظام من قفصها الصدرى، ثم ستجرى حورية العملية الثانية بعد 20 يوماً من الجراحة الأولى، وستكون عبارة عن وضع العظام في مكانها، والعملية الثالثة والأخيرة ستكون بعد 20 يوماً من العملية الثانية، وهى عبارة عن تأهيل حورية لوضع العظام في المكان الصحيح مباشرة حتى يعود شكلها طبيعياً.

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