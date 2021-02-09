الحماية المدنية تمنع وقوع كارثة محققة في أبو النمرس

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:57 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
كشفت المعاينة الأولية إلى أن ماس كهربائي السبب في إندلاع النيران في سيارة نقل محملة أسطوانات غاز، بمدينة أبو النمرس.


وبينت المعاينة أن النيران اندلعت في مقدمة السيارة، وأخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة النيران قبل تمددها إلى باقي السيارة.


كان إندلع حريق هائل في سيارة نقل محملة أسطوانات غاز، بمدينة أبو النمرس، جنوب محافظة الجيزة، وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية وأخطر مدير أمن الجيزة.



وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بإندلاع النيران في سيارة محملة أسطوانات غاز، بمدينة أبو النمرس، جنوب المحافظة.


ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارتي إطفاء وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق، قبل وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.



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