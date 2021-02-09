تفاصيل تطوير محافظتي الفيوم وقنا ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:52 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن مبادرة تطوير الريف المصري من أقوى المبادرات التي قامت بها الدولة المصرية منذ 100 عام، مشيرًا إلى أنه لم يتطرق أحد إلى تطوير الريف قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الإصرار.

وأضاف "الأنصاري" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء إن التطوير يشمل مركزين يمثلوا 30% من المساحة الكلية للمحافظة بإجمالي 20 قرية بتوابعهم بتكلفة تقديرية تصل إلى 9 مليارات جنيه.

من جانبه قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن التطوير في المحافظة شمل 19 قرية و68 تابع ضمن المشروع القومي لتطوير الريف بتكلفة تتراوح من 10 إلى 12 مليار جنيه، مستطردًا "سيتم تطوير جميع مشروعات البنية التحتية من مياه وصرف صحي وتعليم وصحة حتى يعيش المواطنين حياة كريمة دون الحاجة إلى النزول إلى المراكز أو القاهرة".

وكان اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة مستجدات المشروع القومي لتطوير قري الريف المصري.

ووجه الرئيس السيسي بزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي في إطار مكونات مشروع تطوير القرى ضمن مبادرة حياة كريمة من خلال الشركات والمصانع الوطنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة إن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم والتي ستتضمن زيادة بند الاستثمارات الحكومية التي تقوم بها الدولة.

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