الشورى يطالب بسرعة استكمال قاعدة البيانات الإلكترونية لعقارات الدولة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:50 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

ناقش مجلس الشورى السعودي، اليوم الثلاثاء، التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1440/ 1441هـ، وأصدر قرارات بشأنه.

 

وأصدر الشورى قرارا، وفقا لما نشره المجلس عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، يطالب الهيئة العامة لعقارات الدولة بالإسراع في وضع البرنامج الزمني لتحقيق الأهداف والمبادرات لإكمال منظومة الأعمال.

 

ووجه الشورى الهيئة العامة لعقارات الدولة بالتنسيق مع الجهات الحكومية؛ لاستكمال حصر وتوثيق عقارات الدولة، واستخراج صكوك للعقارات التي لا يوجد لها صكوك، والإسراع في استكمال قاعدة البيانات الإلكترونية المتكاملة لعقارات الدولة.

 

وطالب المجلس الهيئة العامة لعقارات الدولة بالتأكد من تخصيص العقارات للجهات الحكومية حسب الحاجة لها، مع مراعاة الضوابط التالية (القيمة، عدد الموظفين، المواقف، السعة المطلوبة، وغيرها)، والعمل على الاستفادة من العقارات غير المستغلة من قبل الجهات الحكومية في تخصيصها لجهات حكومية أخرى.

 

وناقش مجلس الشورى كذلك التقرير السنوي لمركز الأمن الوطني للعام المالي 1440/1441هـ.

 

واستمع المجلس إلى مداخلات عدد من الأعضاء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز الأمن الوطني للعام المالي 1440/1441هـ، ثم صوت المجلس على توصيات اللجنة بشأن التقرير وأصدر قراره اللازم بهذا الخصوص.

 

وناقش مجلس الشورى أيضا التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1440/ 1441هـ.

 

وأشار المجلس، إلى أنه بعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طرح عدد من الأعضاء مقترحات وآراء تهدف إلى دعم أعمال الوزارة وتعزز من أدائها.

 

ونوه عدد من أعضاء المجلس بالجهود الكبيرة التي يبذلها منسوبو وزارة الدفاع بمختلف قطاعاتها، للمحافظة على سيادة المملكة وأمنها ووحدتها واستقرارها.

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