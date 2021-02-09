وزيرة التضامن من البرلمان: قضية صندوق علاج ومكافحة الإدمان تتضمن التوعية والتأهيل بعد التعافي

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استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، لمناقشة البيان الذي ألقته أمام مجلس النواب الأول من فبراير الجاري، كيانات الوزارة، ومن بينها بنك ناصر الاجتماعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية.



وأضافت أن الوزارة بصدد تأسيس مرصد اجتماعي في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، مشيرة إلى أن قضية صندوق علاج ومكافحة الإدمان تمثل قضية اجتماعية في الأساس، حيث تتضمن التوعية والتأهيل بعد التعافي.



وتابعت "القباج"، أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي تساعد أكثر من مليون مواطن بالاضافة إلى المواطنين الذين تخدمهم الوزارة، مشيرة إلى أن الوزارة لا تخدم فقط الأفراد المستفيدين من الدعم النقدي ولكن أيضًا الأفراد من ضحايا النكبات والإغاثة وذوي الإعاقة والنساء المعيلات والنساء في المناطق الريفية والشركاء في برامج الوعي المجتمعي.



ووافق مجلس النواب نهائيًا علي تعديلات قانون المرور وإقرار عدد من الاتفاقيات الدولية وقرارات رئيس الجمهورية، علي أن يعاود للإنعقاد الأحد المُقبل.



وجاء في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المرور، جاء مستهدفًا تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.



وكانت قد شهدت المادة الخاصة باستحداث بند جديد يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يقل عن 75 جنيها سنويا ولا يزيد عن 300 جنيه، جدلًا بين النواب أثناء مناقشة مشروع القانون.

