مستشفى الأطفال ببنها تستقبل 7 أطفال اشتباه كورونا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:48 م
بوابة الفجر
أعلن مصدر طبي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها بمحافظة القليوبية، استقبال المستشفى 7 أطفال، اليوم الثلاثاء، وجرى عمل الأشعة والتحاليل الطبية اللازمة لهم، حيث أثبتت إصابتهم باشتباه كورونا.

وأوضح المصدر في تصريحات صحفية اليوم، أنه جرى حجز 5 أطفال بالمستشفى، وأعمارهم تتراوح بين عام ونصف، إلى خمس سنوات، كما جرى حجز طفلين بالعزل المنزلي وتتراوح أعمارهما ما بين 9 سنوات و12 عامًا.

وأشار المصدر إلى أن الأطفال الذين يتم عزلهم بالمنزل تتم المتابعة المستمرة من خلال فرق المتابعة المتخصصة بالمستشفى مع الأطفال لتوفير ما يحتاجونه من رعاية طبية حتى تمام الشفاء.

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