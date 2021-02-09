السياحة والآثار: مد إعفاء مستأجري محلات قلعة شالي بسيوة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:37 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
وافق الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على مد إعفاء مستأجري المحلات التي تبيع المنتجات التراثية في قلعة شالي بواحة سيوة من دفع القيمة الإيجارية لمدة ستة أشهر تبدأ من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2021م، وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تشجيع أصحاب الحرف التراثية وتقديم الدعم اللازم لهم لا سيما في ظل الآثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد.

ومن ناحيته قال الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار أن الوزير كان قد وافق في نوفمبر الماضي بمناسبة افتتاح قلعة شالي التاريخية بعد الانتهاء من أعمال ترميمها على طلب هؤلاء المستأجرين بإعفائهم من دفع القيمة الإيجارية لهذه المحلات حتى 31 ديسمبر 2020.

وأشار طلعت إلى أن ذلك يأتي كمساهمة من الوزارة في التنمية المجتمعية لقرية شالي وإتاحة فرصة لعرض المنتجات التراثية للأهالى بها ولا سيما في إطار مشروع إحياء الطابع التراثي لها.

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