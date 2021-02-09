استشاري: هذه المؤشرات تدل على ضعف جهازك المناعي

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قال الدكتور محمود الأنصاري، استشاري علم المناعة والكائنات الدقيقة، إن الجهاز المناعي هو الجيش الرباني الذي اعده الله، لحماية جسم الإنسان من أي فيروس.



وتابع "الانصاري"، خلال حواره مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية"cbc"، مساء الثلاثاء، أنه لا يوجد أي أحد يولد بجهاز مناعي ضعيف إلا أقل من 00.1%، وهذه نسبة قليلة للغاية.



ولفت إلى أن هناك بعض المؤشرات تدل على ضعف الجهاز المناعي مثل تكرار حدوث العدوى، مشيرًا إلى أن البعض يعاني من مشاكل في القدرة على التركيز أو الحركة بصورة منتظمة، والبعض يصاب بعدة أدوار برد في فصل الشتاء.

