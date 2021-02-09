وزير السياحة من البرلمان: سجلنا جميع الآثار بناء على توجيهات الرئيس السيسي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:35 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة




وجه الدكتور خالد العنانى وزير الآثار والسياحة، خلال اجتماع لجنة الاعلام والآثار اليوم برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، الدعوة للجنة الاعلام بمجلس النواب لزيارة المتحف الكبير ومتحف الحضارة قائلا انه جاهز لان يفتتح الرئيس متحف الحضارة ومتحف العاصمة أى وقت.

وتابع العنانى: "الرئيس وجه بتسجيل الآثار وبالفعل قمنا بتسجيلها جميعا، وتم جرد جميع المخازن لافتا إلى أن عدم تسجيل الآثار كان يتسبب فى عدم القدرة على استرجاعها حال تهريبها أو سرقتها".



ووافق مجلس النواب نهائيًا علي تعديلات قانون المرور وإقرار عدد من الاتفاقيات الدولية وقرارات رئيس الجمهورية، علي أن يعاود للإنعقاد الأحد المُقبل.

وجاء في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المرور، جاء مستهدفًا تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.

وكانت قد شهدت المادة الخاصة باستحداث بند جديد يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يقل عن 75 جنيها سنويا ولا يزيد عن 300 جنيه، جدلًا بين النواب أثناء مناقشة مشروع القانون.
.

أخبار تهمك

موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر والقنوات الناقلة

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد سامي يفتح النار على موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

قرار سري داخل الزمالك

منذ ساعة

موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الدوري المصري

منذ نصف ساعة

هزه أرضية تضرب البحر المتوسط بقوة 3.5 ريختر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة نجم هندي اثر أزمة قلبية.. تعرف علي التفاصيل!

منذ ساعتين و 44 دقيقة

خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة

منذ ساعتين

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ يوم

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 21 ساعة

ردة فعل رئيس "فيفا" على مستوى الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ حوالي 19 ساعة

بسبب أبو تريكة.. عقوبة منتظرة على كهربا والشحات

منذ حوالي 19 ساعة

غضب في برشلونة قبل مواجهة باريس سان جيرمان

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ يوم

"٢٠ طلقة وفرض إتاوة".. "الفجر" تحاور نجل صاحب "مطاعم الفقير" ويكشف تفاصيل مقتل والده على يد خفراء بأكتوبر (فيديو وصور)

منذ ساعتين و 9 دقيقة

سواريز يحطم رقم كريستيانو رونالدو

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:27 م

خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة

عاجل.. وفاة نجم هندي اثر أزمة قلبية.. تعرف علي التفاصيل!

05:46 م

قرار سري داخل الزمالك

07:31 م

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

11:10 م

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

01:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع