ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الثالثة والعشرين

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
ينفرد النجم الاورجوايني لويس سواريز مهاجم نادي اتلتيكو مدريد بصدارة ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز بعد مرور 22 جولة.


وجاءت قائمة هدافي الدوري الإسباني كالتالي:


1- لويس سواريز.. برصيد 16 هدف.
2- يوسف النصيري.. برصيد 13 هدف.
3- ليونيل ميسي.. برصيد 13 هدف.
4- جيرارد مورينو.. 12 أهداف.
5- كريم بنزيما.. 10 أهداف.
6- ميكيل اويارزابال.. 10 أهداف.
7- روجر مارتي.. 9 اهداف.
8- اياجو اسباس.. 9 أهداف.
9- سيرجيو.. 7 أهداف.
10- خوزي موراليس.. 7 أهداف.
11 ماركوس لورينتي.. 6 أهداف.
12- جواو فيلكس.. 6 أهداف.
13- كارلوس سولير.. 6 أهداف.
14- أنطوان جريزمان.. 5 أهداف.
15- باكو ألكاسير.. 5 أهداف.

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