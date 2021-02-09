محافظ الشرقية: تطوير 41 قرية بمركز الحسينية بتكلفة 8 مليارات جنيه

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال ممدوح غراب، محافظة الشرقية، إنه وقع الاختيار على مركز الحسينية الذي يمثل 30% من إجمالي المحافظة لتطوير 41 قرية و740 تابع ضمن المشروع القومي لتطوير الريف.

وأضاف "غراب" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء إن التكلفة التقديرية لهذا المشروع تفوق الـ8 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن مشروع تطوير الطرق مخصص له ميزانية خاصة بها شكلت من الهيئة الهندسية وقوات الجيش الثاني من أجل القيام بتطوير مشروعات البنية التحتية من مياه وصرف صحي وصحة وتعليم.

وكان اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة مستجدات المشروع القومي لتطوير قري الريف المصري.

ووجه الرئيس السيسي بزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي في إطار مكونات مشروع تطوير القرى ضمن مبادرة حياة كريمة من خلال الشركات والمصانع الوطنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة إن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم والتي ستتضمن زيادة بند الاستثمارات الحكومية التي تقوم بها الدولة.

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