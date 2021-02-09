جمال شعبان: هذا سبب إصابة الأمريكان بفيروس كورونا أكثر من المصريين

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قال الدكتور جمال شعبان، عميد المعهد القومي للقلب سابقًا، إن فيروس كورونا قد يصيب ناس أكثر ناس اخرى، وهذا يرجع إلى أن البعض لديه مستقبلات كثيرة لاستقبال الفيروس، والبعض الآخر لديه عدد مستقبلات أقل.



ولفت "شعبان"، خلال حواره مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية"cbc"، مساء الثلاثاء، إلى أن وفيات كورونا في أمريكا أعلى من مصر بسبب أن هذه المستقبلات لدى الامريكان أكبر من الاستقبالات الموجودة لدى المصريين، كما أن سبب استشهاد عدد كبير من الاطباء بفيروس كورونا هو أنهم أكثر فئة عرضة لهذا الفيروس.



وأضاف أن البعض لديه جهاز مناعي ضعيف، وعندما يصاب يعمل على تقوية الجهاز المناعي، وهذا الامر غير صحي، معقبًا: "تقوية الجهاز المناعي أسلوب حياة، ولا يحدث في يوم وليلة".

