فريق طبي يستخرج 2 كوب زجاجي من داخل شاب عشريني في المنصورة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:22 م
بوابة الفجر
محمد كشك
شهد مستشفي المنصوة التخصصي بمحافظة الدقهلية نجاح فريق طبي في استخراج 2 كوب زجاجي بقولون شاب عشريني.

إدعي العشريني سقوطة علي جسم غريب صلب وبفحص المريض تبين وجود 2 كوب زجاجي بالقولون.

تم تشكيل فريق طبي مكون من الدكتور أحمد العدوى والدكتور علاء عبد المنعم أخصائين الجراحة العامة والمناظير بالمستشفى تحت أشرف دكتور زكاء ابراهيم رئيس قسم الجراحة بمستشفى المنصورة التخصصى.

وعلي الفور تم التعاكل مع الحالة لاخراج هذا الجسم بالتعاون مع فريق قسم التخدير مكون من حمادة محمد عبدالحميد استشارى التخدير والدكتور أحمد عصام أخصائي التخدير وتحت أشراف الدكتورة ولاء الصاوى رئيس قسم التخدير بمستشفى المنصورة التخصصى..

ومن جانبة صرح الدكتور فهوي السعيد مدير عام مستشفى المنصورة التخصصى بان عملية أستخلاص الجسم الغريب بعد دخوله للقولون عن طريق المستقيم وصعوبة اخراجة من اسفل ادى الي عمل فتح جراحى للقولون واستخراج الجسم الغريب وعمل فتحة مؤقته للاخراج وسيتم قفلها وعودة المسار الطبيعى للاخراج بعد عدة اشهر قليلة.

وصرح رضا عمر المنسق الاعلامي لمستشفى المنصورة التخصصى ان المستشفى تشهد فترة ازدهار تحت قيادة مدير المستشفى الذى يسعى الى تزليل الصعاب للفريق الطبي بالمستشفى لتقديم خدمة طبية تليق بالمواطنين من أهل مدينة المنصورة

وأكد حرصالمستشفي علي اتباع كل شروط الجودة الطبية الذى قدمة شكرة للدكتورة دعاء العدوى رئيس قسم الجودة بمستشفى المنصورة التخصصى علي مجهوداتها داخل المستشفى وشكر كل فريق العمل بالمستشفى من أطقم تمريض وفنيين وعمال بالمستشفى علي روح التعاون بينهم
فريق طبي يستخرج 2 كوب زجاجي من داخل شاب عشريني في المنصورة
فريق طبي يستخرج 2 كوب زجاجي من داخل شاب عشريني في المنصورة
فريق طبي يستخرج 2 كوب زجاجي من داخل شاب عشريني في المنصورة
فريق طبي يستخرج 2 كوب زجاجي من داخل شاب عشريني في المنصورة
فريق طبي يستخرج 2 كوب زجاجي من داخل شاب عشريني في المنصورة
فريق طبي يستخرج 2 كوب زجاجي من داخل شاب عشريني في المنصورة

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