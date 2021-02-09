بلاك تيما تغني لأول لمرة على مسرح الزمالك.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:23 م
بوابة الفجر
يارا أحمد




تستعد فرقة بلاك تيما، لإحياء أولى حفلاتها الجماهيرية في عام 2021، والتي تطل خلالها على مسرح الزمالك، في تمام الثامنة مساء الجمعة 26 فبراير.




ويكشفوا مفاجأة الجمهور بشكل موسيقي مختلف عن المعتاد، و"ستايل" غنائي عن حفلاتها السابقة، في أول ظهور لها على خشبة مسرح الزمالك.


حيث تحضر توليفة من أشهر أغانيها مثل "بحار" و"كل مرة" و"إيه يعني" و"أخبار أهرام جمهورية" ومقتطفات من ألبومها الأخير "لون الكاكاو"، مع إعادة توزيع مجموعة من أغنياتها المعروفة وتقديمها "لايف" بقالب سماعي جديد كليًا.



وتختتم بلاك تميا بهذه الإطلالة المميزة موسم حفلات فبراير في مسرح الزمالك، الذي يشهد باقة منوعة من الحفلات الغنائية، من بينها حفل عيد الحب مع محمد الشرنوبي، وحفل نوران أبو طالب وحفل زهرة رامي وفرقة ميكسر.



ومن ناحية أخرى، تستعد بلاك تيما لمفاجأة محبيها بأغنية جديدة تحمل اسم "عملنا اللي علينا"، من المقرر ظهورها للنور خلال الشهر المقبل، ويتغنى خلالها ثلاثي الفرقة بكلمات الشاعر مؤمن سالم وألحان بحر، بينما يوزعها أسامة الهندي.

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