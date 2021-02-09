ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة الرابعة العشرين

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:05 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
ينفرد نادي مانشستر سيتي بصدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 23 جولة من عمر البطولة الإنجليزية.


وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:


1- مانشستر سيتي 50 نقطة
2- مانشستر يونايتد 45 نقطة
3 – ليستر سيتي 43 نقطة
4- ليفربول 40 نقطة
5- تشيلسي 39 نقطة
6- وست هام 39 نقطة
7 – إيفرتون 37 نقطة
8 – توتنهام 36 نقطة
9 – أستون فيلا 35 نقطة
10- أرسنال 31 نقطة
11- ليدز يونايتد 29 نقطة
12- ساوثهامبتون 29 نقطة
13- كريستال بالاس 29 نقطة
14- وولفرهامبتون 27 نقطة
15 – برايتون أند هوف ألبيون 25 نقطة
16- نيوكاسل يونايتد 25 نقطة
17 – بيرنلي 23 نقطة
18 – فولهام 15 نقطة
19 – وست بروميتش 12 نقطة
20- شيفيلد يونايتد 11 نقطة

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