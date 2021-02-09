الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:57 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، من شبورة مائية صباحًا، موضحة أنها هي الظاهرة المؤثرة خلال الأسبوع الحالي.

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن الجمهورية تتأثر بكتلة جنوبية شرقية نتيجة امتداد مرتفع جوي علي شبه الجزيرة العربية تعمل علي ارتفاع درجات الحرارة علي كافة الأنحاء مائل الحرارة نهارا بارد ليلًا على معظم الأنحاء، كما تنخفض نقطة الندى إلى ما دون الصفر حتى يسهل إثارة الأتربة نهارًا على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، على أن تستمر حالة الاستقرار هذه اإلى الأسبوع المقبل، وتبدأ درجة الحرارة بالانخفاض تدريجيا مع تغيير الكتلة الهوائيه.

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