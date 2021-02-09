موعد الاجتماع الفني لمواجهة الأهلي وبالميراس لتحديد المركز الثالث

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:36 م
بوابة الفجر
علي نبوي
قامت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية بتحديد الساعة التاسعة صباح غد الأربعاء بتوقيت القاهرة العاشرة صباحا بتوقيت الدوحة موعدًا لعقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي، المحدد لها بعد غدٍ الخميس، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.


ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع الفني التأكيد على التعليمات التنسيقية الخاصة بالمباراة والاتفاق على زي الفريقين والأجهزة الفنية، بالإضافة إلى مراجعة التعليمات الطبية والتسويقية الخاصة باللقاء.


يذكر أن الأهلي يلتقي بالميراس مساء الخميس المقبل على استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.

أخبار تهمك

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 20 ساعة

راكيتيتش يعلق على عقد ميسي الخيالي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

أحمد سامي يفتح النار على موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ يوم

بتواجد لاعب الأهلي.. تعرف على ترتيب هدافي كأس العالم للأندية

منذ 39 دقيقة

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ حوالي 17 ساعة

سواريز يحطم رقم كريستيانو رونالدو

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة بالميراس

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ يوم

خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة

منذ أقل من نصف ساعة

موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر والقنوات الناقلة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

ردة فعل رئيس "فيفا" على مستوى الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 22 ساعة

بسبب أبو تريكة.. عقوبة منتظرة على كهربا والشحات

منذ حوالي 17 ساعة

هزه أرضية تضرب البحر المتوسط بقوة 3.5 ريختر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة نجم هندي اثر أزمة قلبية.. تعرف علي التفاصيل!

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:46 م

عاجل.. وفاة نجم هندي اثر أزمة قلبية.. تعرف علي التفاصيل!

خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة

06:27 م

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

11:10 م

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

01:21 ص

هزه أرضية تضرب البحر المتوسط بقوة 3.5 ريختر

03:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع