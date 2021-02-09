خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة

استقرت إدارة النادي الأهلي على توقيع غرامة مالية كبيرة على ثنائي الفريق حسين الشحات ومحمود كهربا بعد اختراقهما الفقاعة الطبية لبطولة مونديال الأندية المقام حاليا بقطر.





وعلم "الفجر الرياضي" من مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن إدارة المارد الأحمر تنوي توقيع عقوبة على حسين الشحات وكهربا.





وجاء ذالك بعد أن قام الثنائي بمصافحة بعض الجماهير أمس عقب مباراة بايرن ميونخ التي انتهت بفوز الفريق البافاري بهدفين نظيفين في نصف نهائي كأس العالم للأندية.





ومن المنتظر ان تخضع بعثة الفريق لمسحة طبية غدا الأربعاء داخل مقر إقامتها استعدادا لخوض مواجهة بالميراس البرازيلي المحدد لها بعد غدٍ الخميس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.





يذكر أن الأهلي يخوض مرانه غدًا الأربعاء استعدادًا لمواجهة بالميراس، بعدما منح الجهاز الفني اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء؛ لالتقاط الأنفاس بعد خوض مباراة بايرن ميونيخ أمس.



