تقرير يكشف الإفلاس التركي بعد دعم الجماعات الإرهابية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:35 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أزمات عديدة تشهدها تركيا، بسبب دعم أردوغان للجماعات الإرهابية، والتى كان آخرها تناقص الاحتياطى النقدي، واستنزافه للتعامل مع أزمة تفشى فيروس كورونا، إضافة إلى تردى أوضاع السياحة التركية، والتى تشكل أهم مصدر للاقتصاد التركي، وهو ما سيؤثر على تمويل الجماعات الإرهابية بشكل كبير والتى تعتمد على أردوغان.


وكشف تقرير أن تركيا أصبحت مفلسة ومطالبة بتسديد الدين الخارجي، حيث أصبحت تركيا الأكثر تأثرا بالأزمة الحالية، ولفت التقرير أن الأزمة الاقتصادية التى تعصف في تركيا أثرت على مطامعه التوسعية في المنطقة، وان هناك أزمات حالية وتمرد بين العناصر الإرهابية لتأخر رواتبهم الذى تم جلبهم إلى طرابلس وسوريا، من أجل تنفيذ مخططاتهم الإرهابية في المنطقة.

 

وتابع التقرير أن الأزمة الحالية، أثرت بشكل كبير على كل مشروعات أردوغان التخريبية في المنطقة، وهو ما جعل العديد من الجماعات الإرهابية الهروب ومطلب العودة إلى بلادهم بعد فشل مخططات أردوغان، وعدم وجود تمويل لهم في هذه الفترة من أردوغان ونظامه الإرهابي

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