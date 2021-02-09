برلماني: تعديلات قانون المرور ستعمل على خفض الخطأ البشري في تقدير المخالفات (فيديو)

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
كشف أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التفاصيل المتعلقة بموافقة البرلمان على تعديلات قانون المرور.

وقال "مقلد" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء، إن هذا القانون من القوانين الهامة للتحول نحو منظومة المرور الذكية والتحول الرقمي في المرور.

وأضاف أن هذا التحول سوف يعمل على خفض الخطأ البشري في تقدير المخالفات وغيرها والحفاظ على الأفراد وممتلكاتهم بفضل الملصق الالكتروني الذي يوجد عليه جميع البيانات المتعلقة بالسيارة.

وأشار إلى أنه سيتم تزويد السيارات بشريحة بها كافة بياناتها ويتم ربطها بمنظومة الذكاء الاصطناعي بالكاميرات الموجودة في الشارع وهو ما سيساعد في الحفاظ على السيارة من ارتكابها في أي جرائم محتملة.

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