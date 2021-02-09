البورصة الأمريكية تتخلى عن المستويات القياسية خلال التعاملات

تخلت البورصة الأمريكية عن المستويات القياسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد مكاسب استمرت لـ6 جلسات متتالية بدعم آمال اللقاح والتحفيز.





ويبدو أن المشرعين في الكونجرس يقتربون من مشروع قانون للإغاثة الاقتصادية، من وباء كورونا والمقترحة من الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار.





وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.3 بالمائة إلى 31291 نقطة.





كما هبط "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 3908.2 نقطة، في حين استقر "ناسداك" عند مستوى 13989.1 نقطة.