"الفجر الفني" ينشر تفاصيل جديدة في عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود.. والدتها لم تحضر ووالدته "ابني عامل قلبان"

"الفجر الفني"





وظهرت حلال شيحة، ترتدي فستانا أبيض، محتشما دون أي فتحات وتواجدت شقيقاتها الثلاثة هنا ورشا ومايا ووالدهما.

علم، من مصادره الخاصة أنه تم عقد قران الفنانة حلا شيحة ومعز مسعود أمس بإحدي الفنادق الكبري وغابت والدة هنا شيحة ولكنها قامت بالاتصال بها فيديو كول وذلك بسبب إصابتها بنزلة برد شديدة.وتغزلت حلا شيحة في معز مسعود، احتفالًا بعقد القران، وردت والدته عليها: "ابني عامل قلبان في مصر".