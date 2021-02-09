"الفجر الفني" ينشر تفاصيل جديدة في عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود.. والدتها لم تحضر ووالدته "ابني عامل قلبان"

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:22 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
علم "الفجر الفني"، من مصادره الخاصة أنه تم عقد قران الفنانة حلا شيحة ومعز مسعود أمس بإحدي الفنادق الكبري وغابت والدة هنا شيحة ولكنها قامت بالاتصال بها فيديو كول وذلك بسبب إصابتها بنزلة برد شديدة.


وتغزلت حلا شيحة في معز مسعود، احتفالًا بعقد القران، وردت والدته عليها: "ابني عامل قلبان في مصر".


وظهرت حلال شيحة، ترتدي فستانا أبيض، محتشما دون أي فتحات وتواجدت شقيقاتها الثلاثة هنا ورشا ومايا ووالدهما.

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