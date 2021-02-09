"٢٠ طلقة وفرض إتاوة".. "الفجر" تحاور نجل صاحب "مطاعم الفقير" ويكشف تفاصيل مقتل والده على يد خفراء بأكتوبر (فيديو وصور)

"بيعمر البلد.. ويشغل ناس كتير.. محبوب للجميع"، بتلك الكلمات وُصف على الحاج "حمادة الفقير" صاحب سلسلة المطاعم الشهيرة بإسم "الففير" بفيصل، ولكن انتهت رحلته في الحياة، على يد ٤ خفراء هجموا عليه طمعًا في أموالًا كثيرة من حراسة للأرض الزراعية التي يمتلكها في من منطقة الحزام الأخضر حوض ٥٣ البوابة ال٧ بأكتوبر، وبطيبة قلب الحاج صاحب ال٧٠ عامًا حاول التفاوض معهم، ولكن دون جدوى، وفي لمح البصر سقط قتيلًا بطلقة نافذة في رأسه.



انتقلت محرره "الفجر" للتحدث مع أسرة الحاج "حمادة الفقير" لكشف كواليس الواقعة المأسوية، وقتله بيد الغدر.



ناس هجمت علينا وكسروا الأبواب وأطلقوا النيران



في البداية التقينا بالأستاذ "محمود حمادة الفقير" نجل المجني عليه، ليحدثنا ماذا حدث يوم الواقعة؟، والدي الحاج صاحب سلسلة مطاعم وشركة استثمار "الفقير" للتنمية الزراعية، كان يوم الواقعة تلقى اتصالًا هاتفيًا من العمال بالمزرعة ليبلغوه قائلين،"الحق ياحاج فيه ناس جات بليل في وقت متأخر، وضربوا علينا نار وكسروا المسجد وأبوابة، وكسروا أبواب الفيلا، وأطلقوا النيران في الهواء، وقالولنا نبلغك أنهم الخفراء الجداد بالمنطقة".



"راح بسرعة" ويتابع نجل المجني عليه، والدى ذهب مسرعًا لملاحقة الموقف وماذا حدث؟، وطمأن العمال قائلًا،"متخافش يابني أنا جايلكم"، وعندما وصل للمزرعة، بمجرد دخوله، كان وراءه الخفراء الذين تهجموا على العاملين في غيابة، قائلين،"إحنا الخفراء الجدد" ليرد والدي" المكان هنا بقاله ٢٠ سنة ومش محتاج حراسة وأمان، ومش هعطي خفرا لحد، لأن الأرض مسجلة بإسمي".



المجني عليه: مش هدفع إتاوة ودي أرضي



واستكمل "محمود الفقير" حديثه إلى "الفجر" أن والدي رفض كلامهم، ليبلغوه،"إحنا أول الشهر ومحتاجين فلوس الخفرا"، فرفض الحاج وقال لهم،" أنا مش هدفع إتاوة الأرض ملكي" فقاموا بتهديده وقالوا له،" إحنا بلغناك وخلاص" ليرد المجني عليه،" الخفرا مش بالطريقة دي وأنا مش هدفع حاجة، ودا آخر كلام عندي"، ليساوموه الخفراء الأربعة من جديد ويقولوا له"اخفرها أنت بنفسك وادفع اللي عايزه"ليرد،"دي أرضي وأنا مسؤل عنها"، فذهب كل طرف في طريقة، ووالدي ذهب ليرى ماتم تكسيره بالداخل.



تعالى ياحاج معايا الخفراء هيتأسفوا



واستطرد نجل المجني عليه كلامه، في غضون العشر دقائق، جاء أحد الأشخاص من ضمن الأربع خفراء، وتحدث لوالدي بكل هدوء ليستسمحه بأن يخرج معه على باب المزرعة، قائلًا،" معلش ياحاج مكانوش يعرفوك كويس أنك صاحب الأرض، تعالى معايا يتأسفولك، وحاول تراضيهم بكلمتين"، فابالفعل ذهب والدي معه ولا يعلم أنه لحظاته الأخيرة على أيديهم.



الخفراء لوالدي: ارمي السلاح وأطلقوا النار عليه



وتابع "محمود الفقير" حديثه، على مسافة ٣٠٠ مترًا خارج المزرعة، ذهب والدي معه ولم يخونهم، وفجأة وجد ٤ خفراء، وفي يد كل شخص منهم "سلاح آلي" موجه إليه، وكان مع والدي "سلاحًا مرخصًا" للحماية من الخطر، وفجاة طلبوا منه"ارمي السلاح اللي معاك على الأرض"، وبالفعل أنهم ٤ خفراء وحاملين سلاح، قرر إلقاءه، وفي لحظات بسيطة أطلق أحدهم النار صوب والدي، وهي الطلقة التي أصابته وأردته قتيلًا، وكانوا ال٣ خفراء الآخرين، يطلقوا طلقات عديدة تصل مابين " ١٥ و٢٠ طلقة" في الهواء، وعلى بُعد أمتار بسيطة كان السائق ينتظره، فور سماعه لإطلاق النار لم يلحق به



السائق ابلغني بخبر وفاته



واستكمل نجل المجني عليه حديثه إلى "الفجر"، تلقيت اتصالًا هاتفيًا من هاتف الخاص بالحاج، وكانت المفاجأة"الحق الحاج اضرب بالنار" على الفور ابلغته يذهب به إلى مستشفى "دار الفؤاد"، وحاولوا إنقاذة ولكن دون جدوى



نجل المجني عليه: فاتح ٥٠٠ بيت عامل



وأضاف"محمود الفقير" في حديثه، أن والدي كان رجل يُحب التعمير واستصلاح الأراضي الزراعية،"ربنا كرمه من وسع، ومبخلش على أي واحد حب يشتغل معاه"، مشيرًا أن والده صاحب شركة الفقير للاستثمار، ومطاعم الفقير بشارع فيصل، وشركة سي بريز للفنادق بالغردقة ومحلات سوق العبور، وفاتح بيوت ٥٠٠ عامل، طالبًا منهم، أنه بعد الواقعة كل شئ سيبقى كما هو وكأن والدي موجود بالضبط.



نجل المجني عليه يطالب بالقصاص على المتهمين



وفي ختام حديثه، قال نجل المجني عليه، والدي راح شهيد بيدافع عن أرضه وممتلكاته من المرتزقه، ورفض دفع الاتاوات، وطالب وزارة الداخلية أن تعاقب المتهمين أشد العقوبات



وطالب "الفقير" القصاص للمتهمين، ليس هم فقط، ولكن لكل من يفرض سيطرته على الأراضي الزراعية، ويفرض اتاوتهم على أشخاص يستثمروا في البلد، ويفرضوا أعمالهم البلطجية.



تحقيقات النيابة: حبس المتهمين



أمرت النيابة العامة، بأكتوبر، بحبس المتهمين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل صاحب سلسلة مطاعم بإطلاق النار عليه بداخل مزرعته بأكتوبر



وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بأكتوبر تفاصيل مقتل صاحب سلسلة مطاعم شهير على يد ٤ خفراء، وتبين أن المتهمين كانوا في انتظار المجني عليه عند مزرعته الخاصة بمنطقة الحزام الأخضر، وأطلقوا عده طلقات، وذلك بسبب رفضه لحراسة المزرعة الخاصة به.



وباشرت النيابة العامة، بأكتوبر، التحقيق في مقتل صاحب مطعم على يد ٤ متهمين بإطلاق أعيرة نارية عليه داخل المزرعة الخاصة به بأكتوبر.



وأمرت النيابة، بتشريح جثة المجني عليه، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.



كانت تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل المزرعة الخاصة به، بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجني عليه، يمتلك محلات أطعمة، مصاب بأعيرة نارية، وأن 4 أشخاص يعملون خفراء، وراء ارتكاب الواقعة، بسبب خلاف على عملهم بالمزرعة.



ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



