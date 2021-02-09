صرف 60 ألف جنيه لـ6 أسر انهارت منازلهم في كفر الشيخ

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:14 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
زار اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ الـ 6 أسر بقرية زوبع التابعة لمركز الحامول، الذين تم إخلاء منازلهم أمس لوجود تصدعات به المكون من 3 طوابق، مما أدى إلي ميل العقار، كما اطمأن على مقر الإقامة المؤقت بمدرسة القرية وتوفير 30 سرير لهم، و60 بطانية، وتوفير كل مستلزمات المعيشة، على أن يتم تدبير محل إقامتهم بعد 5 أيام.

وقرر محافظ كفر الشيخ، صرف 7 ألاف جنيه لكل أسرة، اضافة الي 3 آلاف جنيه التي تم صرفها امس موجهًا كافة أجهزة المحافظة التنفيذية والأمنية وعلى رأسهم اللواء ياسر الحفناوي، السكرتير المساعد للمحافظة، وجمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول بتقديم كافة الخدمات لهم.

جدير بالذكر؛ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، اتخذت كافة الإجراءات لتأمين العقار والمباني المجاورة واخلاءها من السكان تحسبًا لانهيار العقار وبمساعدة اهالي وشباب القرية تم إخلاء المبني من محتوياته، وهدمه.
صرف 60 ألف جنيه لـ6 أسر انهارت منازلهم في كفر الشيخ
صرف 60 ألف جنيه لـ6 أسر انهارت منازلهم في كفر الشيخ
صرف 60 ألف جنيه لـ6 أسر انهارت منازلهم في كفر الشيخ
صرف 60 ألف جنيه لـ6 أسر انهارت منازلهم في كفر الشيخ

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