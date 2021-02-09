بتواجد لاعب الأهلي.. تعرف على ترتيب هدافي كأس العالم للأندية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:11 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
انتهت بالأمس مواجهات نصف نهائي كأس العالم للأندية، بهزيمة الأهلي بطل أفريقيا أمام بايرن ميونيخ بطل أوروبا بهدفين نظيفين، في نصف نهائي البطولة.

وسجل البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي هدفي البايرن في النادي الأهلي، ليتأهل النادي البافاري للمباراة النهائية لمواجهة فريق تيجريس أونال المكسيكي.

وبلغ تيجريس المباراة النهائية، بفوزه على بالميراس البرازيلي بهدف نظيف.

 وفيما يلي ترتيب هدافي البطولة حتى الآن:

اندريه بيير جيناك لاعب تايجرز 3 أهداف.

روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ هدفين.

حسين الشحات لاعب الأهلي هدف واحد.

ايدميلسون جونيور لاعب الدحيل هدف واحد.

محمد مونتاري لاعب الدحيل هدف واحد.

المعز على لاعب الدحيل هدف واحد.

يون بيت غارام لاعب أولسان هدف واحد.

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