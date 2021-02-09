جينيفر لوبيز تتألق على غلاف مجلة "allure"





وجاء ذلك قبل حفلها "super bowl"،والذي من المقرر أن يثام عقب ايام قليلة في العالم الثاني على التوالي حيث أحيته العام الماضي مع النجمة شاكيرا.





و نشرت الصفحة الرسمية للمجلة الشهيرة مقطع فيديو من تواجدها على غلاف المجلة في احتفالها بمرور 30 عاما على انطلاقها حيث أكدت الصفحة أن النجمة "لوبيز" هي أفضل من يمثلها.

مثلت النجمة الشهيرة جينيفر لوبيز، مجلة "allure" وذلك من خلال وضع صوتها على غلاف المجلة حيث خطفت الأنظار بتألقها على الغلاف.