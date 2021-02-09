روسيا تسجل أقل حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:07 م
بوابة الفجر
وكالات
واصل عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا تسجيل تراجع، حيث بلغ خلال الـ24 ساعة الماضية 15019 إصابة، وهي أقل حصيلة يومية منذ 17 أكتوبر الماضي.

وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الثلاثاء، أن 21795 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 3 ملايين و493886 شخصا.

وسجلت السلطات الصحية في روسيا 530 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء تفشي الوباء إلى 77598 حالة.

وارتفع عدد المصابين في روسيا إلى 3 ملايين و998216 مصابا منذ بدء تفشي الوباء.

وتتوزع الإصابات الجديدة على 84 إقليما، وتم تسجيل اكثرها في العاصمة موسكو (1584)، تليها سانت بطرسبورغ (1078)، ثم ضواحي موسكو (903).

وسجلت السلطات الصحية الروسية تراجعا مطردا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال الأسابيع ألأخيرة، بعد إطلاق حملة تطعيم مجانية شاملة في مختلف الأقاليم، باستخدام لقاح "سبوتنيك V"، وهو أول لقاح تم تسجيله في العالم.


روسيا تسجل أقل حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا
روسيا تسجل أقل حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا

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