مستقبل فاران مهدد مع ريال مدريد

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:06 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني يواجه أزمة جديدة تتعلق بمستقبل نجم دفاع الفريق الفرنسي رافائيل فاران الذي ينتهي عقده في 2022.


وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن ريال مدريد يعتقد بأن فاران قد يفكر في الرحيل في الصيف المقبل أي قبل موسم واحد فقط من نهاية عقده.


وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه في حال لم يتمكن ريال مدريد من إقناع فاران في البقاء فإن الملكي سيبيعه في الصيف المقبل وهناك العديد من الأندية المهتمة بالتعاقد معه على رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.


وألمحت الصحيفة الإسبانية أن مستقبل فاران مرتبط أيضاً بمصير سيرجيو راموس, حيث أنه في حالة رحيل راموس فإن الملكي سيعمل جاهداً على تجديد عقد فاران.


وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه من المتوقع أن يتعاقد ريال مدريد مع النمساوي ديفيد ألابا نجم دفاع بايرن ميونخ الألماني مجاناً في الصيف المقبل ولا يستبعد الملكي التعاقد مع كوندي أو دييجو كارلوس نجمي أشبيلية أو باو توريس نجم فياريال.

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة نجم هندي اثر أزمة قلبية.. تعرف علي التفاصيل!

منذ ساعة

ردة فعل رئيس "فيفا" على مستوى الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ يوم

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 22 ساعة

سواريز يحطم رقم كريستيانو رونالدو

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر والقنوات الناقلة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

بتواجد لاعب الأهلي.. تعرف على ترتيب هدافي كأس العالم للأندية

منذ 38 دقيقة

راكيتيتش يعلق على عقد ميسي الخيالي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ يوم

أحمد سامي يفتح النار على موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 20 ساعة

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة بالميراس

منذ حوالي 7 ساعات

هزه أرضية تضرب البحر المتوسط بقوة 3.5 ريختر

منذ ساعتين و 55 دقيقة

خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة

منذ ثلث ساعة

بسبب أبو تريكة.. عقوبة منتظرة على كهربا والشحات

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:46 م

عاجل.. وفاة نجم هندي اثر أزمة قلبية.. تعرف علي التفاصيل!

خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة

06:27 م

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

11:10 م

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

01:21 ص

هزه أرضية تضرب البحر المتوسط بقوة 3.5 ريختر

03:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع