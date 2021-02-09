مستقبل فاران مهدد مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني يواجه أزمة جديدة تتعلق بمستقبل نجم دفاع الفريق الفرنسي رافائيل فاران الذي ينتهي عقده في 2022.









وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن ريال مدريد يعتقد بأن فاران قد يفكر في الرحيل في الصيف المقبل أي قبل موسم واحد فقط من نهاية عقده.









وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه في حال لم يتمكن ريال مدريد من إقناع فاران في البقاء فإن الملكي سيبيعه في الصيف المقبل وهناك العديد من الأندية المهتمة بالتعاقد معه على رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.









وألمحت الصحيفة الإسبانية أن مستقبل فاران مرتبط أيضاً بمصير سيرجيو راموس, حيث أنه في حالة رحيل راموس فإن الملكي سيعمل جاهداً على تجديد عقد فاران.









وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه من المتوقع أن يتعاقد ريال مدريد مع النمساوي ديفيد ألابا نجم دفاع بايرن ميونخ الألماني مجاناً في الصيف المقبل ولا يستبعد الملكي التعاقد مع كوندي أو دييجو كارلوس نجمي أشبيلية أو باو توريس نجم فياريال.



