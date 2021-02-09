إنجي خطاب في احدث إطلالة بالكاجوال علي "الإنستجرام"





حيث نشرت انجي، صورة لها عبر خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور الفيديوهات " إنستجرام " وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات : منوره الدنيا كلها - قمر - ربنا يحفظك.





يُذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "كلبش 2"، من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.





وشاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.







شاركت الفنانة إنجى خطاب، جمهورها بصورة جديدة ظهرت فيها بإطلالة كاجوال.