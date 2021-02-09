نبيل الحلفاوي يستعين بجملة شهيرة عقب خسارة الأهلي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:05 م
بوابة الفجر
مي مرسي
علق الفنان نبيل الحلفاوي على خسارة النادي الأهلي أمس من بايرن ميونخ، وذلك من خلال تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".


وكتب "الحلفاوي" قائلا: "عمرو أديب قال جملة حلوة امبارح قال لك أجواء الإنترناشيونال دي حاجة تانية فعلا منعشة وجميلة، ويا رب دايما يا أهلي".



وانتهت مباراة الأهلي أمس مع بايرن ميونخ بخسارة النادي الأهلي حيث سجل "ميونخ" هدفين مقابل لا شئ، ودعم النادي الأهلي عدد كبير من نجوم الفن بسبب آدائه المتألق والبطولي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

بسبب أبو تريكة.. عقوبة منتظرة على كهربا والشحات

منذ حوالي 17 ساعة

أحمد سامي يفتح النار على موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ يوم

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة بالميراس

منذ حوالي 7 ساعات

سواريز يحطم رقم كريستيانو رونالدو

منذ أقل من ساعتين

ردة فعل رئيس "فيفا" على مستوى الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ حوالي 8 ساعات

راكيتيتش يعلق على عقد ميسي الخيالي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

هزه أرضية تضرب البحر المتوسط بقوة 3.5 ريختر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ يوم

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ حوالي 18 ساعة

خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة

منذ أقل من نصف ساعة

بتواجد لاعب الأهلي.. تعرف على ترتيب هدافي كأس العالم للأندية

منذ 42 دقيقة

عاجل.. وفاة نجم هندي اثر أزمة قلبية.. تعرف علي التفاصيل!

منذ ساعة و 6 دقيقة

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 20 ساعة

موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر والقنوات الناقلة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

نبيل الحلفاوي عن لائحة القلعة الحمراء: "قدوة يا أهلي"

أول رد فعل لـ عمرو أديب بعد خسارة الأهلي من الاتحاد

نبيل الحلفاوي: "فرصة النادي الأهلي في الفوز على الترجي كبيرة"

تعليق ناري لـ عمرو أديب على خسارة الأهلي للبطولة الأفريقية

تعرف على رسالة نبيل الحلفاوي لجمهور الأهلي

رسالة نبيل الحلفاوي لـ جماهير الزمالك قبل لقاء الأهلي وبيراميدز

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:46 م

عاجل.. وفاة نجم هندي اثر أزمة قلبية.. تعرف علي التفاصيل!

خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة

06:27 م

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

11:10 م

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

01:21 ص

هزه أرضية تضرب البحر المتوسط بقوة 3.5 ريختر

03:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع