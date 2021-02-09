نبيل الحلفاوي يستعين بجملة شهيرة عقب خسارة الأهلي





وكتب "الحلفاوي" قائلا: "عمرو أديب قال جملة حلوة امبارح قال لك أجواء الإنترناشيونال دي حاجة تانية فعلا منعشة وجميلة، ويا رب دايما يا أهلي".







وانتهت مباراة الأهلي أمس مع بايرن ميونخ بخسارة النادي الأهلي حيث سجل "ميونخ" هدفين مقابل لا شئ، ودعم النادي الأهلي عدد كبير من نجوم الفن بسبب آدائه المتألق والبطولي.

علق الفنان نبيل الحلفاوي على خسارة النادي الأهلي أمس من بايرن ميونخ، وذلك من خلال تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".