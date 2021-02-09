فوز طامية وإطسا وتعادل درامي للواسطى مع سينزو بجولة ساخنة بالقسم الثالث









وتعادل سنورس أمام اهناسيا بنتيجة 1/1 وتعادل ابو كساة أمام ابشواى بنتيجة 1/1 .



فيما نجح اطسا فى تحقيق فوز هام على رأس غارب بنتيجة 2/3 .



فيما لم يلعب مطرطارس مباريات بتلك الجولة .



ترتيب المجموعة الرابعة



1 - ابو كساة 26 نقطة .



2 - طامية 22 نقطة



3 - مطرطارس 18 نقطة .



4 - الواسطى 19 نقطة .



5 - سينزو 18 نقطة .



6 - عاملين غارب 17 نقطة.



7 - سنورس 17 نقاط .



8 - ابشواى 12 نقاط .



9 - مركز شباب الفيوم 10 نقاط



10 - ببا 10 نقاط .



11 - اهناسيا 8 نقاط .



12 - راس غارب 7 نقاط



13 - اطسا 7 نقاط .

أختتمت اليوم مباريات الجولة الثانية عشر بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر وسط منافسة شديدة خاصة بمنطقة المقدمة .طامية نجح فى تحقيق فوز هام خارج ملعبه أمام مركز شباب الفيوم بنتيجة 2/3 ليواصل طامية سلسلة نتائجه الجيدة .وتعادل فريق ببا أمام عاملين غارب بدون اهداف، فيما تعادل الواسطى أمام سينزو بنتيجة 1/1 في موقعة مثيرة شهدت طرد يوسف محمود من فريق سينزو بالدقيقة 92 ونجح يوسف محمد في احراز هدف التقدم لسينزو بالدقيقة 93 وشهدت الدقيقة 96 والأخيرة من الوقت بدل الضائع هدف التعادل للواسطى سجلة اللاعب احمد صلاح.