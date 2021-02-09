تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة في دوري أبطال أفريقيا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
علي خلاف
يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تحت قيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو، لاستقبال ضيفه مولودية الجزائر، ضمن إطار منافسات مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد.

موعد مباراة الزمالك ضد مولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا 

ومن المقرر أن تقام مواجهة الزمالك ضد مولودية الجزائر ضمن إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة المقبل الموافق 12 فبراير الجاري، على ملعب استاد القاهرة.

وأوقعت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، الزمالك في مجموعة صعبة تضم فرق، مولودية الجزائر والترجي التونسي وتونجيت السنغالي.

من جانبه رفض المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، منح لاعبي الأبيض راحة بعد الفوز على الإتحاد السكندري في الدوري المصري.

ويستأنف الفارس الأبيض اليوم الثلاثاء تدريباته، استعدادا لمواجهة فريق مولودية الجزائر في افتتاح دور المجموعات، من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أخبار تهمك

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 22 ساعة

ردة فعل رئيس "فيفا" على مستوى الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة نجم هندي اثر أزمة قلبية.. تعرف علي التفاصيل!

منذ ساعة و 6 دقيقة

موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر والقنوات الناقلة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ يوم

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 20 ساعة

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة بالميراس

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ حوالي 18 ساعة

هزه أرضية تضرب البحر المتوسط بقوة 3.5 ريختر

منذ حوالي 3 ساعات

راكيتيتش يعلق على عقد ميسي الخيالي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ يوم

أحمد سامي يفتح النار على موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

بتواجد لاعب الأهلي.. تعرف على ترتيب هدافي كأس العالم للأندية

منذ 42 دقيقة

سواريز يحطم رقم كريستيانو رونالدو

منذ أقل من ساعتين

بسبب أبو تريكة.. عقوبة منتظرة على كهربا والشحات

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:46 م

عاجل.. وفاة نجم هندي اثر أزمة قلبية.. تعرف علي التفاصيل!

خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة

06:27 م

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

11:10 م

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

01:21 ص

هزه أرضية تضرب البحر المتوسط بقوة 3.5 ريختر

03:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع