تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة في دوري أبطال أفريقيا

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تحت قيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو، لاستقبال ضيفه مولودية الجزائر، ضمن إطار منافسات مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد.





موعد مباراة الزمالك ضد مولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا





ومن المقرر أن تقام مواجهة الزمالك ضد مولودية الجزائر ضمن إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة المقبل الموافق 12 فبراير الجاري، على ملعب استاد القاهرة.





وأوقعت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، الزمالك في مجموعة صعبة تضم فرق، مولودية الجزائر والترجي التونسي وتونجيت السنغالي.





من جانبه رفض المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، منح لاعبي الأبيض راحة بعد الفوز على الإتحاد السكندري في الدوري المصري.





ويستأنف الفارس الأبيض اليوم الثلاثاء تدريباته، استعدادا لمواجهة فريق مولودية الجزائر في افتتاح دور المجموعات، من بطولة دوري أبطال أفريقيا.