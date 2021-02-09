بشرى سارة من البرلمان بشأن إسقاط مديونية الفلاحين الحاصلين على قروض

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أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى، اليوم الثلاثاء، لمناقشة ما جاء فى بيان وزير الزراعة أمام البرلمان، بشأن دور وخطة البنك الزراعى فى دعم القطاع، أهمية دور البنك الزراعى في دعم قطاع الزراعة والفلاح المصرى، مشيرًا إلى دور البنك فى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى، ودعم مشروعات الفلاحين المختلفة.



من جانبه كشف علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بشأن تسوية ديون الفلاحين لدى البنك الزراعى، حيث أكد أن الفئات الحاصلة على قروض من ألف جنيه حتى 25 ألف جنيه، سيتم إعفاءها تماما من أى مديونية لدى البنك، وأن الفئات الحاصلة على قروض بقيمة أعلى من 25 ألف جنيه سيدفعون نصف أصل المبلغ المقترض فقط، وسيتم تسوية مديوناتهم نهائيا.



وتابع أن تلك المبادرة هى الأولى من نوعها فى تاريخ البنك لسداد مديونيات المزارعين، موضحًا أن حجم المتعثرين لدى البنك بلغ 328 ألف عميل، بقيمة 6.3 مليار جنيه، وهو مبلغ كبير جدا.



واضاف رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، أن نحو 307 آلاف من المتعثرين، قام البنك باتخاذ إجراءات قضائية ضدهم، وبموجب المبادرة، سيتم التنازل عن تلك القضايا، وتقنين أوضاعهم، ليتمكنوا من التعامل مع البنك وغيره من البنوك فى أى وقت.



واستعرض رئيس البنك الزراعى، خطة تطوير البنك، مؤكدا العمل على القيام بإعادة هيكلة للبنك، لاسيما بعد قيام محافظ البنك المركزى بدعم البنك بمبلغ 20 مليار جنيه، مضيفا، وتطبيق قانون البنوك على البنك للتعامل بالقواعد المنظمة للبنوك، مشيرا إلى البدء فى تدريب موظفى البنك البالغ عددهم 16 ألف موظف، حيث تم الانتهاء من تدريب 5 آلاف موظف على خدمة العملاء، وكذلك تم إعادة البنية التحتية للبنك، حيث تم ربط الفروع ببعضها.



وأضاف، "انهينا قروض بـ45 مليار جنيه، ونسعى لتطبيق الشمول المالى والرقمية، بالإضافة إلى وجود خطة لاستبدال الفروع الموجودة فى أدوار عليا، وكذلك مبادرة لدعم المحاصيل الزراعية، وتطوير منظومة الرى، تماشيا مع خطة الدولة، وذلك بفائدة ٥ فى المائة، وكذلك مشروعات الطاقة الشمسية، ومشروع البتلو، حيث استفاد منه نحو 15 ألف عميل بنحو 4.5 مليار جنيه".







ووافق مجلس النواب نهائيًا علي تعديلات قانون المرور وإقرار عدد من الاتفاقيات الدولية وقرارات رئيس الجمهورية، علي أن يعاود للإنعقاد الأحد المُقبل.



وجاء في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المرور، جاء مستهدفًا تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.



وكانت قد شهدت المادة الخاصة باستحداث بند جديد يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يقل عن 75 جنيها سنويا ولا يزيد عن 300 جنيه، جدلًا بين النواب أثناء مناقشة مشروع القانون.

