نجم بايرن ميونخ مطلوب في تشيلسي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية بريطانية أن تشيلسي الإنجليزي يرغب في التعاقد مع النمساوي ديفيد ألابا نجم دفاع بايرن ميونخ الألماني.


وأفادت صحيفة تيليجراف البريطانية بأن النادي اللندني سيقوم بتلك الخطوة إذا وافق النجم النمساوي على تخفيض راتبه، حيث يحصل على راتب إسبوعي يبلغ قدره 400 ألف جنيه إسترليني.


وألمحت صحيفة تيليجراف البريطانية أن تشيلسي سيكون المنافس الأكبر لريال مدريد الإسباني الذي يرتبط بالتعاقد مع النجم النمساوي طوال الأشهر الماضية.


وأشارت صحيفة تيليجراف البريطانية إلى أن ألابا البالغ من العمر 28 عاماً ينتهي عقده مع بايرن ميونخ في الصيف المقبل ولا يُريد تجديد العقد، حيث يتطلع لخوض تجربة جديدة.

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