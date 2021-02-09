حسين الجسمي: "مِلفِت الانظار" بأشعار نهيّان بن زايد آل نهيان

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:27 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي


يتجدد اللقاء بين أشعار سمو الشيخ نهيّان بن زايد آل نهيّان وصوت سعادة الفنان حسين الجسمي "السفير المفوّض فوق العادة" من خلال أغنية جديدة تحمل عنوان "مِلفِت الانظار" من ألحان الجسمي نفسه، ومن توزيع زيد عادل ومكساج وماستر م.جاسم محمد.
 

وأظهرت كلمات أغنية "مِلفِت الانظار" للشاعر نهيّان بن زايد مشاعر عشق فرحه وموصوفه بالحسن والجمال، والذي قال بين أبياتها:
فيــه الـوصوف تـعَــدّي
ســـيد المـها لي ذار
فـايـج وحِـــسنــه فَـــردي
شمس الـــنهار تغـار
وقد لحن الجسمي الأغنية بلحن رومانسي جميل بمقام "الكرد" الحساس، وامتزجت بها الآلات الغربية والجيتارات والبيانو مع آلة العود والإيقاعات الخليجية، لتكوّن أغنية جميلة وراقية في اللحن والأداء والتوزيع الموسيقي العصري، حيث قام بعزف العود صادق جعفر والإيقاعات سمير القطان والجيتارات شريف فهمي، وبيز جيتار أحمد نظمي.
 

هذا وقد طُرحت أغنية "مِلفِت الانظار" من خلال قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube الى جانب جميع الإذاعات الخليجية والعربية وجميع المكتبات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.
 

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